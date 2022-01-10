Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan gerçekleri arka arkaya açıkladı: "Eğer öpüşseydi karım olamazdı"
Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan gerçekleri arka arkaya açıkladı. Son günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelen Alişan - Buse Varol çiftinden ünlü şarkıcı, eşiyle ilişkisi hakkında merak edilenleri canlı yayınında anlattı.İki çocuk babası olan Alişan, "Eşiniz ile birbirinizi kıskanır mısınız? Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorularını cevapladı. "Herkesin kriteri var" diyen ünlü şarkıcı bakın neler söyledi...
Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan gerçekleri arka arkaya açıkladı. 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti. Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Ünlü şarkıcı, eşinden, özel hayatına merak edilenleri anlattı.
Son günlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan, sessizliğini bozdu. "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz!" diyen Alişan, şu ifadeleri kullandı:
Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan şarkıcı, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem" diye konuştu.
"HERKESİN KRİTERİ VAR!"
'Buse ve Alişan neden kavga eder, Birbirinizi kıskanır mısınız, Buse dize öpüşse ne dersin?' sorunu da yanıtlayan şarkıcı Alişan 'Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" ifadelerini kullandı.