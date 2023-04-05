RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Buse Varol "Hayatımın en kötü tatili" dedi itiraf etti! Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...

Buse Varol "Hayatımın en kötü tatili" dedi itiraf etti! Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, son yaptığı paylaşıma "Hayatımın en kötü tatili" notunu düşünce kafalar karıştı. İşte detaylar...

05.04.2023 09:51 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:51
Buse Varol Hayatımın en kötü tatili dedi itiraf etti! Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.

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Buse Varol Hayatımın en kötü tatili dedi itiraf etti! Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak evliliklerini devam ettirme kararı almışlardı.

Buse Varol Hayatımın en kötü tatili dedi itiraf etti! Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Buse Varol Hayatımın en kötü tatili dedi itiraf etti! Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Buse Varol Hayatımın en kötü tatili dedi itiraf etti! Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem olmuştu.

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