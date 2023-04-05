Buse Varol "Hayatımın en kötü tatili" dedi itiraf etti! Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse son haliyle...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, son yaptığı paylaşıma "Hayatımın en kötü tatili" notunu düşünce kafalar karıştı. İşte detaylar...
05.04.2023 09:51 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:51