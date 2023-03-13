Buse Varol eşi Alişan’ın tahtına göz dikti! Alişan’ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

Türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Eliz'le Burak adında iki çocuğu olan Buse Varol'un sahne halleri çok konuşuldu.

Alişan biricik eşi Buse Varol ile olan düetini paylaştı | VİDEO