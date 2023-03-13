Buse Varol eşi Alişan'ın tahtına göz dikti! Alişan'ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı
Ünlü türkücü Alişan ile 2018'de dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evlat sahibi olan oyuncu Buse Varol bu kez eşi Alişan'ın tahtını salladı. Bir mekanda sahneye çıkan eşi Alişan'ı dinlemeye giden Buse Varol kendini sahneye attı, mikrofonu kaptığı gibi şarkıya başladı. Alişan ve eşi Buse Varol'un şarkı söylediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...
13.03.2023 12:37 - Son Güncelleme: 13.03.2023 12:46
Türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Eliz'le Burak adında iki çocuğu olan Buse Varol'un sahne halleri çok konuşuldu.
Alişan biricik eşi Buse Varol ile olan düetini paylaştı | VİDEO
BUSE YİNE SAHNEDE
Daha öncede eşi Alişan'la birlikte sahneye çıkan Buse Varol yine mikrofonu kaptı. Alişan o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında türkücü Alişan ile dünyaevine girdi. Varol'un bu evlilikten Burak ile Eliz adlarında iki evladı oldu.