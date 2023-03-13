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Haberler Magazin Buse Varol eşi Alişan'ın tahtına göz dikti! Alişan'ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

Buse Varol eşi Alişan'ın tahtına göz dikti! Alişan'ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018'de dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evlat sahibi olan oyuncu Buse Varol bu kez eşi Alişan'ın tahtını salladı. Bir mekanda sahneye çıkan eşi Alişan'ı dinlemeye giden Buse Varol kendini sahneye attı, mikrofonu kaptığı gibi şarkıya başladı. Alişan ve eşi Buse Varol'un şarkı söylediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...

13.03.2023 12:37 - Son Güncelleme: 13.03.2023 12:46
Buse Varol eşi Alişan’ın tahtına göz dikti! Alişan’ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

Alişan'ın eşi Buse Varol, eşinden mikrofonu kaptı başladı şarkı söylemeye. İşte o görüntüler.

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Buse Varol eşi Alişan’ın tahtına göz dikti! Alişan’ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

Türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Eliz'le Burak adında iki çocuğu olan Buse Varol'un sahne halleri çok konuşuldu.

Alişan biricik eşi Buse Varol ile olan düetini paylaştı | VİDEO

Buse Varol eşi Alişan’ın tahtına göz dikti! Alişan’ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

BUSE YİNE SAHNEDE

Daha öncede eşi Alişan'la birlikte sahneye çıkan Buse Varol yine mikrofonu kaptı. Alişan o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Buse Varol eşi Alişan’ın tahtına göz dikti! Alişan’ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

Buse Varol daha önce de eşiyle birlikte şarkı söylemişti.

Buse Varol eşi Alişan’ın tahtına göz dikti! Alişan’ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı Tektaş çifti gözlerden kalp çıkardı

Ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında türkücü Alişan ile dünyaevine girdi. Varol'un bu evlilikten Burak ile Eliz adlarında iki evladı oldu.

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