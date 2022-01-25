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Haberler Magazin Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi! Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan'ın eşi Buse Varol hayran bıraktı

Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi! Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan'ın eşi Buse Varol hayran bıraktı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, yaptığı kar paylaşımlarıyla sosyal medyada damgasını vurdu. 2 çocuk annesi Buse Varol'un genç kızlara taş çıkartan fiziği düşman çatlatırken, bir yanda da pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

25.01.2022 17:32 - Son Güncelleme: 25.01.2022 17:32
Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi! Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan’ın eşi Buse Varol hayran bıraktı

Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Evlendikleri günden bu yana gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çift gördükleri zorbalıkla gündeme gelmişti bir süre önce. Son zamanlarda oldukça zor günler geçiren çiftten bu kez kar pozları geldi.

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Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi! Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan’ın eşi Buse Varol hayran bıraktı

Buse Varol, karın tadını çıkardığı anları 'Vallahi ne yalan söyleyeyim fotoğraf çekilicem diye dondddddummmm' notuyla paylaştı.

Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi! Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan’ın eşi Buse Varol hayran bıraktı

Buse Varol'un pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağarken, 2 çocuk annesinin düzgün fiziği takdir topladı.

Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi! Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan’ın eşi Buse Varol hayran bıraktı

Varol'un karla cebelleştiği fotoğraflara 'Maşallah bu nasıl bir güzellik', 'Neyse ki boşa donmamışsınız', 'Harikasın Buse, bu ne zayıflık' gibi yorumlar geldi.

Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi! Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan’ın eşi Buse Varol hayran bıraktı

Buse Varol geçtiğimiz günlerde oğlunun okulunda gördüğü zorbalığı anlatmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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