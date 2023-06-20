Buse Varol bir deri bir kemik kaldı bakın zayıflama sırrı neymiş! Fazla kilolarından bir çırpıda kurtulan Alişan'ın eşi Buse Varol...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol bir zayıflama sürecindeydi. Emeğinin meyvelerini toplamaya başlayan Buse Varol bakın zayıflama sırrını nasıl açıkladı.
20.06.2023 10:41 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:43
Alişan eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasındaki küslük günlerce magazin gündeminde yerini korumuştu. Eltilerin küslüğünün nedeni olarak ise, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Buse Varol'un, kızı Eliz için yaş günü düzenlemesi olarak gösterilmişti.
Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.