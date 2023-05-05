Vav TV İzle
Haberler Magazin Buse Varol "Artık kırdırma yok" dedi karınını açıp gösterdi! 10 kilo veren Buse Varol sırrını göstererek açıkladı Alişan'ın eşi meğer...

Buse Varol "Artık kırdırma yok" dedi karınını açıp gösterdi! 10 kilo veren Buse Varol sırrını göstererek açıkladı Alişan'ın eşi meğer...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bir dönem sürekli "Kilo aldın" yorumlarıyla karşılaşınca kolları sıvamışti. Sıkı bir programla zayıflayan Buse Varol10 kilo verdiğini söyleyerek sırrını açıkladı. İşte detaylar...

05.05.2023 10:45 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:45
Buse Varol Artık kırdırma yok dedi karınını açıp gösterdi! 10 kilo veren Buse Varol sırrını göstererek açıkladı Alişan’ın eşi meğer...

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının en çok konuşulan ikilisi olarak dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buse Varol Artık kırdırma yok dedi karınını açıp gösterdi! 10 kilo veren Buse Varol sırrını göstererek açıkladı Alişan’ın eşi meğer...

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Buse Varol Artık kırdırma yok dedi karınını açıp gösterdi! 10 kilo veren Buse Varol sırrını göstererek açıkladı Alişan’ın eşi meğer...

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Buse Varol Artık kırdırma yok dedi karınını açıp gösterdi! 10 kilo veren Buse Varol sırrını göstererek açıkladı Alişan’ın eşi meğer...

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Buse Varol Artık kırdırma yok dedi karınını açıp gösterdi! 10 kilo veren Buse Varol sırrını göstererek açıkladı Alişan’ın eşi meğer...

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem olmuştu.

SON DAKİKA