'Burun estetiği yaptırırsam kocam beni boşar' diyen Seda Bakan'ın gençliğine bakın! O zamanlar yaş 19...

Seda Bakan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'Hiç estetiğiniz var mı?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Hiç estetik operasyon geçirmediğini ancak burnunda bir çıkıntı olduğunu ve yaptırmak istediğini ifade eden Seda Bakan, sözlerine, 'Eğer burun estetiği yaptırırsam eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir." şeklinde devam etti. Geçtiğimiz yıl kızı Leyla'yı dünyaya getiren başarılı oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekerken, estetik açıklamasının ardından gençlik hali merak konusu oldu. İşte Seda Bakan'ın gençliği ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...