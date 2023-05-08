Burun, dudak, göğüs tüm hatları yok oldu! Yanlış estetikle 60 yaşına dönüşen de var! Estetik kurbanı 12 ünlü! Victoria Beckham, Megan Fox...
Günümüzde estetik operasyonlar, insanların dış görünüşlerini değiştirmeleri için sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline geldi. Türk yıldızlar arasında da estetik operasyonların popülaritesi giderek artıyor. Kimi insanlar daha güzel olmak için, kimi ise bir başkasına benzetilmek için bu tür operasyonlara başvuruyor. İşte estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlülerin şoke eden fotoğrafları!
08.05.2023 11:06 - Son Güncelleme: 08.05.2023 11:06
Estetik ameliyatlar son dönemde oldukça popüler bi hale geldi. Daha güzel olmak için bıçak altına yatan ancak estetik operasyon sonrası korkunç bir hale dönen ünlülerin fotoğrafları görenleri şoke ediyor. İşte 12 estetik faciası...