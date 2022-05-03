Burcu Özberk'ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz 'seni çılgın prenses' Dizisi final yaptırılan Burcu...
Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bali Adası'na giden ünlü oyuncu, art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Özberk, derin göğüs dekolteli pozunu 9.1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
03.05.2022 11:07 - Son Güncelleme: 03.05.2022 11:07
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da aldı. Bali Adası'na giden Özberk, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.