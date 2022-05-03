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Haberler Magazin Burcu Özberk'ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz 'seni çılgın prenses' Dizisi final yaptırılan Burcu...

Burcu Özberk'ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz 'seni çılgın prenses' Dizisi final yaptırılan Burcu...

Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bali Adası'na giden ünlü oyuncu, art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Özberk, derin göğüs dekolteli pozunu 9.1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

03.05.2022 11:07 - Son Güncelleme: 03.05.2022 11:07
Burcu Özberk’ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz ’seni çılgın prenses’ Dizisi final yaptırılan Burcu...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da aldı. Bali Adası'na giden Özberk, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk’ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz ’seni çılgın prenses’ Dizisi final yaptırılan Burcu...

Geçen günlerde tatilden paylaşım yapan Özberk, "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla Bali Adası'na duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Burcu Özberk’ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz ’seni çılgın prenses’ Dizisi final yaptırılan Burcu...

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, tatilden yaptığı paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Burcu Özberk’ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz ’seni çılgın prenses’ Dizisi final yaptırılan Burcu...

İŞTE O POZLAR

Burcu Özberk’ten önce boylu boyunca göğüs dekoltesi sonra da bikinili poz ’seni çılgın prenses’ Dizisi final yaptırılan Burcu...

Siyah elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Özberk'e, "Yandı buralar", "Ateş ediyorsun", "Çok güzelsin Burcu" gibi yorumlar geldi.

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