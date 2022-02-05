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Haberler Magazin Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Burcu Özberk'ten bikinili poz! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Burcu Özberk, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yazı özleyen ünlü oyuncu, bikinisiyle havuzda verdiği bir pozu Instagram hesabında 'İhtiyacım olan ortam' notuyla yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımda Burcu Özberk'in makyajsız hali de dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...

05.02.2022 23:57 - Son Güncelleme: 05.02.2022 23:57
Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Yazı özleyen ünlü oyuncu, bikinisiyle havuzda verdiği bir pozu Instagram hesabında 'İhtiyacım olan ortam' notuyla yayınladı.

Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede gündem oldu.

Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Öte yandan sıfır makyaj kamera karşısına geçen Burcu Özberk'in en doğal hali takipçilerinden tam not aldı.

Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı

İşte Burcu Özberk'in iddialı pozu başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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