Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım! Yazı özleyen Burcu’ya bakın cesaretini konuşturdu! Havuzda verdiği pozla sosyal medyayı salladı
Burcu Özberk'ten bikinili poz! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Burcu Özberk, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yazı özleyen ünlü oyuncu, bikinisiyle havuzda verdiği bir pozu Instagram hesabında 'İhtiyacım olan ortam' notuyla yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımda Burcu Özberk'in makyajsız hali de dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...
05.02.2022 23:57
- Son Güncelleme: 05.02.2022 23:57
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Öte yandan sıfır makyaj kamera karşısına geçen Burcu Özberk'in en doğal hali takipçilerinden tam not aldı.