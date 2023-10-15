Burcu Özberk’in sütyenli ayna pozları sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşmaya doyamadı! Jean-sütyen tarzıyla dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah sütyeni ile kamera karşısına geçen Özberk, ayna pozlarını art arda yayınladı. Jean-sütyen tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Siyah sütyeni ile kamera karşısına geçen Özberk, peş peşe yayınladığı görüntülerle kısa sürede gündem oldu.