Burcu Özberk’in sütyenli ayna pozları sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşmaya doyamadı! Jean-sütyen tarzıyla dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah sütyeni ile kamera karşısına geçen Özberk, ayna pozlarını art arda yayınladı. Jean-sütyen tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...