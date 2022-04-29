Burcu Özberk’in saçında çiçekler yüzünde gülücükler! Önce yatak paylaşımı sonra sarı elbisesiyle şov yapan Burcu'ya yorum yağdı
Burcu Özberk'in saçında çiçekler yüzünde gülücükler! Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bali Adası'na giden ünlü oyuncu, art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Önce yatağında çektiği görüntüleri yayınlayan Özberk, ardından derin göğüs dekolteli sarı elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören pozlara adeta yorum yağdı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
29.04.2022 18:22 - Son Güncelleme: 29.04.2022 18:39
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da aldı. Bali Adası'na giden Özberk, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.
Geçen günlerde tatilden paylaşım yapan Özberk, "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla Bali Adası'na duyduğu hayranlığı dile getirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, tatilden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Her anını takipçileriyle paylaşan Burcu Özberk'in art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu.