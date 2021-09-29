Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

Burcu Özberk'in karavan pozu olay oldu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak karavanda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun ip askılı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında objektif karşısına geçen Özberk'i gören dönüp bir daha baktı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

29.09.2021 22:42 - Son Güncelleme: 29.09.2021 22:42
Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu.

Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu, ip askılı, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

Ayna karşısında objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Özberk'in siyah elbisesi ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı elbisenin oyuncuya yakıştığını belirterek fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

SON DAKİKA