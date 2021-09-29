Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı
Burcu Özberk'in karavan pozu olay oldu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak karavanda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun ip askılı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında objektif karşısına geçen Özberk'i gören dönüp bir daha baktı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
29.09.2021 22:42
- Son Güncelleme: 29.09.2021 22:42
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.