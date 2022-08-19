Burcu Özberk'in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: "Saçı mı gösteriyor yoksa..."
Burcu Özberk'in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler, "Saçı mı gösteriyor yoksa..." yorumları yaptı. Tatile devam eden Burcu Özberk Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yeni haliyle sevenlerinin karşısına çıkan Burcu Özberk, yeni imajını sergilediği dakikalarda tişörtünün küçük gelmesi nedeniyle göğüs frikiği verdi. İşte o anlar...
19.08.2022 11:30 - Son Güncelleme: 19.08.2022 11:42
"SAÇI MI GÖSTERİYOR YOKSA..."
Burcu Özberk'in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler, "Saçı mı gösteriyor yoksa..." yorumları yaptı.
İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Güzel oyuncu Burcu Özberk imaj değişikliğine gitti. Burcu Özberk'in hayranları yeni imajını bir hayli beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.