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Haberler Magazin Burcu Özberk'in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: "Saçı mı gösteriyor yoksa..."

Burcu Özberk'in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: "Saçı mı gösteriyor yoksa..."

Burcu Özberk'in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler, "Saçı mı gösteriyor yoksa..." yorumları yaptı. Tatile devam eden Burcu Özberk Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yeni haliyle sevenlerinin karşısına çıkan Burcu Özberk, yeni imajını sergilediği dakikalarda tişörtünün küçük gelmesi nedeniyle göğüs frikiği verdi. İşte o anlar...

19.08.2022 11:30 - Son Güncelleme: 19.08.2022 11:42
Burcu Özberk’in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: Saçı mı gösteriyor yoksa...

"SAÇI MI GÖSTERİYOR YOKSA..."

Burcu Özberk'in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler, "Saçı mı gösteriyor yoksa..." yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk’in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: Saçı mı gösteriyor yoksa...

Önce Bali'ye ardından Bodrum'a giden güzel isim, tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Burcu Özberk’in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: Saçı mı gösteriyor yoksa...

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Güzel oyuncu Burcu Özberk imaj değişikliğine gitti. Burcu Özberk'in hayranları yeni imajını bir hayli beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.

Burcu Özberk’in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: Saçı mı gösteriyor yoksa...

Oyuncunun güzelliğine yönelik de çok sayıda iltifat mesajı yayınlandı.

Burcu Özberk’in göğüs frikiği olay! İmaj değiştirdi sütyensiz haliyle verdiği pozu görenler: Saçı mı gösteriyor yoksa...

Diğer yandan ünlü oyuncu, tişörtünden göğüs frikiği verdi.

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