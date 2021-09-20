Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! "Yeni silikonlarını görücüye çıkardı"
Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı, Aşk Mantık İntikam dizi setinden paylaştığı video ile 31 yaşındaki Burcu Özberk sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. "Yeni silikonlarını görücüye çıkardı" , "Bunun adı rezillik başka bir şey değil" şeklinde yorumlar yapılan Burcu Özberk'in özel hayatı merak ediliyor.
20.09.2021 17:14
- Son Güncelleme: 20.09.2021 17:28
AH BURCU AH!
Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı, sosyal medya çalkalandı! Burcu Özberk2in Instagram paylaşımı sosyal medyada tepki aldı.
Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Burcu Ozberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu.