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Haberler Magazin Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! "Yeni silikonlarını görücüye çıkardı"

Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! "Yeni silikonlarını görücüye çıkardı"

Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı, Aşk Mantık İntikam dizi setinden paylaştığı video ile 31 yaşındaki Burcu Özberk sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. "Yeni silikonlarını görücüye çıkardı" , "Bunun adı rezillik başka bir şey değil" şeklinde yorumlar yapılan Burcu Özberk'in özel hayatı merak ediliyor.

20.09.2021 17:14 - Son Güncelleme: 20.09.2021 17:28
Burcu Özberk’in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! Yeni silikonlarını görücüye çıkardı

AH BURCU AH!

Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı, sosyal medya çalkalandı! Burcu Özberk2in Instagram paylaşımı sosyal medyada tepki aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk’in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! Yeni silikonlarını görücüye çıkardı

Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Burcu Ozberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Burcu Özberk’in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! Yeni silikonlarını görücüye çıkardı

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu...

Burcu Özberk’in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! Yeni silikonlarını görücüye çıkardı

İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan ve şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu, sosyal medyadan paylaştığı video ile dikkat çekti.

Burcu Özberk’in göğüs dekolteli beyaz elbisesini gören yorum yaptı sosyal medya çalkalandı! Yeni silikonlarını görücüye çıkardı

Burcu Özberk'in göğüs dekolteli paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Kimileri tepki gösterdi, kimileri ise ti'ye aldı.

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