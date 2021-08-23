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Haberler Magazin Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı

Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı

Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özberk, teknede bikinisi ile objektif karşısına geçti ve o anları takipçileriyle paylaştı. Özberk'in sıfır makyaj çektiği videoda bir detay ise takipçilerini hem korkuttu hem meraklandırdı. İşte ünlü oyuncu Burcu Özberk'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

23.08.2021 18:47 - Son Güncelleme: 23.08.2021 18:56
Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, özellikle Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edindi.

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Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, özellikle Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edindi.

Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, teknede bikinisi ile çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı

Söz konusu videoda boyunluk taktığı görülen oyuncu, takipçilerini hem korkuttu hem de meraklandırdı.

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