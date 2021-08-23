Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Yakın çekim paylaştı görün dönüp bir daha baktı
Burcu Özberk teknede bikinisi ile video çekti herkes o detaya odaklandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özberk, teknede bikinisi ile objektif karşısına geçti ve o anları takipçileriyle paylaştı. Özberk'in sıfır makyaj çektiği videoda bir detay ise takipçilerini hem korkuttu hem meraklandırdı. İşte ünlü oyuncu Burcu Özberk'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
23.08.2021 18:47
- Son Güncelleme: 23.08.2021 18:56
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, özellikle Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edindi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, özellikle Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edindi.