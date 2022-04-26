RAMAZAN İMSAKİYE
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Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! En cesur haliyle boylu boyunca uzanıp güneşlendi! Sadece göğüslerini kapatan üstüyle...

Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından Bali'ye giden Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sadece göğüslerini kapattığı göğüs dekolteli kıyafetiyle güneşlenirken verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Özberk, doğal haliyle tam not aldı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

26.04.2022 01:22 - Son Güncelleme: 26.04.2022 01:28
Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! En cesur haliyle boylu boyunca uzanıp güneşlendi! Sadece göğüslerini kapatan üstüyle...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı.

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Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! En cesur haliyle boylu boyunca uzanıp güneşlendi! Sadece göğüslerini kapatan üstüyle...

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı Bali paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! En cesur haliyle boylu boyunca uzanıp güneşlendi! Sadece göğüslerini kapatan üstüyle...

Önceki gün mini mavi elbisesiyle paylaşım yapan Özberk, bu kez sadece göğüslerini kapattığı göğüs dekolteli kıyafetiyle güneşlenirken verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! En cesur haliyle boylu boyunca uzanıp güneşlendi! Sadece göğüslerini kapatan üstüyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun bu paylaşımı da en az bir önceki kadar çok konuşuldu.

Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! En cesur haliyle boylu boyunca uzanıp güneşlendi! Sadece göğüslerini kapatan üstüyle...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

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