Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! En cesur haliyle boylu boyunca uzanıp güneşlendi! Sadece göğüslerini kapatan üstüyle...
Burcu Özberk tatil sezonunu açtı! Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından Bali'ye giden Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sadece göğüslerini kapattığı göğüs dekolteli kıyafetiyle güneşlenirken verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Özberk, doğal haliyle tam not aldı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
26.04.2022 01:22 - Son Güncelleme: 26.04.2022 01:28
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı.