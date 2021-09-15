Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla dikkat çekti. Özberk, göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği iddialı pozu photoshop uygulayarak esprili bir dille takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun photoshoplu paylaşımı takipçilerini gülümsetirken iddialı pozu sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in 'Yine yangınlar yine ben' notunu düştüğü çok konuşulan o paylaşımı…
15.09.2021 22:05
- Son Güncelleme: 15.09.2021 22:05
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Burcu Özberk'in 'Yine yangınlar yine ben' notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Burcu Özberk için 'Yandı buralar', 'Ortalığı ateşe verdi' yorumları yapıldı.