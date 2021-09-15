Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla dikkat çekti. Özberk, göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği iddialı pozu photoshop uygulayarak esprili bir dille takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun photoshoplu paylaşımı takipçilerini gülümsetirken iddialı pozu sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in 'Yine yangınlar yine ben' notunu düştüğü çok konuşulan o paylaşımı&hellip;

15.09.2021 22:05 - Son Güncelleme: 15.09.2021 22:05
Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özberk, göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği iddialı pozu photoshop uygulayarak esprili bir dille takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Oyuncunun photoshoplu paylaşımı takipçilerini gülümsetirken iddialı pozu sosyal medyayı salladı.

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Burcu Özberk'in 'Yine yangınlar yine ben' notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Yine yangınlar yine ben’ diyen Burcu dekolteli beyaz minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medya kullanıcıları, Burcu Özberk için 'Yandı buralar', 'Ortalığı ateşe verdi' yorumları yapıldı.

SON DAKİKA