Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu

Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı pozla tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah sütyeniyle direksiyon başına geçen oyuncu, o anlara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyada hızla yayılan poz, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan oyuncunun iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan o paylaşımı...

13.10.2022 00:02 - Son Güncelleme: 13.10.2022 00:02
Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu

Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiren Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kendine sık sık yer buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu, siyah sütyeniyle direksiyon başında verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf, böylelikle binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA