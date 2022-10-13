Burcu Özberk siyah sütyeniyle direksiyon başına geçti! O paylaşımı gören bir daha baktı! 32’lik Burcu sosyal medyaya damga vurdu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı pozla tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah sütyeniyle direksiyon başına geçen oyuncu, o anlara ait bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyada hızla yayılan poz, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan oyuncunun iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan o paylaşımı...
13.10.2022 00:02 - Son Güncelleme: 13.10.2022 00:02
Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiren Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kendine sık sık yer buldu.