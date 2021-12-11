Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı

Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı

Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Doğum günü pastalarıyla ayrı zamanlarda verdiği pozları bir araya getirerek tek bir paylaşımda toplayan oyuncunun, özellikle derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile mum üflediği anlar dikkat çekti. Ünlü oyuncunun oldukça iddialı üstü, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi Özberk'in tarzını beğenirken kimisi 'Hiç giymeseydin' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

11.12.2021 20:59 - Son Güncelleme: 11.12.2021 21:08
Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu Burcu Özberk, bu kez doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı

Ünlü oyuncu, doğum günü pastalarıyla ayrı zamanlarda verdiği pozları bir araya getirerek tek bir paylaşımda topladı ve takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı

8,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında paylaşımda bulunan oyuncunun pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı

Burcu Özberk'in özellikle derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile mum üflediği anlar dikkat çekti.

Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Kimisi Özberk'in tarzını beğenirken kimisi 'Hiç giymeseydin' yorumunda bulundu.

SON DAKİKA