Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yaş aldım’ diyen Burcu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık karıştı
Burcu Özberk sınır tanımadı sosyal medyayı ikiye böldü! Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Doğum günü pastalarıyla ayrı zamanlarda verdiği pozları bir araya getirerek tek bir paylaşımda toplayan oyuncunun, özellikle derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile mum üflediği anlar dikkat çekti. Ünlü oyuncunun oldukça iddialı üstü, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi Özberk'in tarzını beğenirken kimisi 'Hiç giymeseydin' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
11.12.2021 20:59
- Son Güncelleme: 11.12.2021 21:08
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu Burcu Özberk, bu kez doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Burcu Özberk'in özellikle derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile mum üflediği anlar dikkat çekti.