Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! İddiasını konuşturdu gören dönüp bir daha baktı! Formda vücuduyla...
Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! Güneşin Kızları ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Rengarenk süper minisiyle poz veren ünlü oyuncu, havalı paylaşımıyla binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit haliyle de dikkat çeken Özberk'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...
07.09.2022 21:49 - Son Güncelleme: 07.09.2022 21:50
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.