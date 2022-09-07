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Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! İddiasını konuşturdu gören dönüp bir daha baktı! Formda vücuduyla...

Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! Güneşin Kızları ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Rengarenk süper minisiyle poz veren ünlü oyuncu, havalı paylaşımıyla binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit haliyle de dikkat çeken Özberk'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

takvim.com.tr
07.09.2022 21:49 - Son Güncelleme: 07.09.2022 21:50
Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! İddiasını konuşturdu gören dönüp bir daha baktı! Formda vücuduyla...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! İddiasını konuşturdu gören dönüp bir daha baktı! Formda vücuduyla...

Ünlü oyuncu, çok konuşulan ve sosyal medyaya damga vuran o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! İddiasını konuşturdu gören dönüp bir daha baktı! Formda vücuduyla...

Özberk, rengarenk mini elbisesiyle verdiği havalı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! İddiasını konuşturdu gören dönüp bir daha baktı! Formda vücuduyla...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk rengarenk elbisesiyle şov yaptı! İddiasını konuşturdu gören dönüp bir daha baktı! Formda vücuduyla...

Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

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