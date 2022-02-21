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Haberler Magazin Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’

Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’

Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özberk, pencere önünde verdiği birbirinden iddialı pozları "Sadece dışarı izlemek istemiştim..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da yaklaşık 9 milyon takipçi sayısına ulaşan oyuncu sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutulurken sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in iddialı elbisesiyle verdiği çok konuşulan o pozlar...

21.02.2022 18:04 - Son Güncelleme: 21.02.2022 18:43
Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’

Hem oyunculuğu hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Burcu Özberk, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmişti.

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Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, yaklaşık 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’

Özberk, pencere önünde verdiği birbirinden iddialı pozları "Sadece dışarı izlemek istemiştim..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’

Ünlü oyuncu, hayranları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu.

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