Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Sosyal medya onu konuştu ortalığı yıktı geçti ‘Yandı buralar’
Burcu Özberk pencere önünde verdiği cesur pozlarla olay oldu! Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özberk, pencere önünde verdiği birbirinden iddialı pozları "Sadece dışarı izlemek istemiştim..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da yaklaşık 9 milyon takipçi sayısına ulaşan oyuncu sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutulurken sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in iddialı elbisesiyle verdiği çok konuşulan o pozlar...
21.02.2022 18:04 - Son Güncelleme: 21.02.2022 18:43
Hem oyunculuğu hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Burcu Özberk, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmişti.