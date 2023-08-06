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Burcu Özberk önce bikinisiyle dans etti sonra denize atladı! Tatil görüntülerini gören bir daha baktı! “İzlerken ferahladım...”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Önce bikinisi ile dans eden ardından da denize atlayan Özberk, o anları kayıt altına alarak "İzlerken ferahladım" notuyla yayınladı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in o anları...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 12:48 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 12:52
Burcu Özberk önce bikinisiyle dans etti sonra denize atladı! Tatil görüntülerini gören bir daha baktı! “İzlerken ferahladım...” 1

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Burcu Özberk önce bikinisiyle dans etti sonra denize atladı! Tatil görüntülerini gören bir daha baktı! “İzlerken ferahladım...” 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk önce bikinisiyle dans etti sonra denize atladı! Tatil görüntülerini gören bir daha baktı! “İzlerken ferahladım...” 3

Önce bikinisi ile dans eden ardından da denize atlayan Özberk, o anları kayıt altına alarak "İzlerken ferahladım" notuyla yayınladı.

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