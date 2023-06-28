Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...

Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...

Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında leopar desenli bikinisi ile verdiği pozları yayınladı. Hortumla kendini serinleten Özberk, kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımları...

takvim.com.tr
28.06.2023 08:44 - Son Güncelleme: 28.06.2023 08:44
Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...

Oyuncu, 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında leopar desenli bikinisi ile verdiği pozları yayınladı.

Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...

Hortumla kendini serinleten Özberk, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu ve binlerce yorum aldı.

Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA