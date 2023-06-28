Burcu Özberk leopar desenli bikinisiyle boy gösterdi! Hortumla kendini serinleten Burcu’ya bakın! Sosyal medyanın gündeminde...
Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında leopar desenli bikinisi ile verdiği pozları yayınladı. Hortumla kendini serinleten Özberk, kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımları...
28.06.2023 08:44 - Son Güncelleme: 28.06.2023 08:44
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.