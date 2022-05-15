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Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle plajda koşuşturup uçurtma uçurdu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle plajda koşuşturup uçurtma uçurdu! Son olarak İlhan Şen ile başrolünü üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, yapımın final yapması üzerine soluğu tatilde aldı. Uzun bir süredir güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özberk, bu kez kırmızı bikinisiyle boy gösterdi. Kırmızı bikinisi ile önce verdiği pozları sonra ise uçurtma uçurduğu anları yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burcu Özberk'in dikkat çeken o paylaşımı...

15.05.2022 23:45 - Son Güncelleme: 15.05.2022 23:45
Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle plajda koşuşturup uçurtma uçurdu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, başrolünde yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de almıştı.

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Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle plajda koşuşturup uçurtma uçurdu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Uzun bir süredir güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle plajda koşuşturup uçurtma uçurdu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özberk, bu kez kırmızı bikinisiyle boy gösterdi.

Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle plajda koşuşturup uçurtma uçurdu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Kırmızı bikinisi ile önce verdiği pozları sonra ise uçurtma uçurduğu anları yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Burcu Özberk kırmızı bikinisiyle plajda koşuşturup uçurtma uçurdu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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