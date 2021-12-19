Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü'den bomba yakınlaşma! Bir dizi aşkı daha gerçek oldu, partide kimseye aldırış etmeden öpüştüler...

KİMSELERE ALDIRMADAN...

İki isim, geçtiğimiz akşam Ulus29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.