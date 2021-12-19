Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü'den bomba yakınlaşma! Bir dizi aşkı daha gerçek oldu partide kimseye aldırış etmeden öpüştüler...
Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü'den bomba yakınlaşma! Birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı İlayda Alişan ile aşk yaşayan ve dizi ile birlikte ilişkisini de sonlandıran Serkay yeni bir aşka yelken açtı. 2019-2020 sezonunda yayınlanan "Afili Aşk" dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk "Arkadaşız" diyerek iddiayı yalanlamıştı. Ancak ikili Ulus'ta düzenlenen bir doğum günü partisinde kimseye aldırış etmeden yakınlaştı.
19.12.2021 10:08
- Son Güncelleme: 19.12.2021 10:08
Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü'den bomba yakınlaşma! Bir dizi aşkı daha gerçek oldu, partide kimseye aldırış etmeden öpüştüler...
KİMSELERE ALDIRMADAN...
İki isim, geçtiğimiz akşam Ulus29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.