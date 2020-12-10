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Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karateri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi. Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu ile yaz sonunda yeni bir aşka yelken açan Burcu Özberk ve sevgilisi 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdi. Kameraları fark eden ikili, ilişkileri hakkında konuşmamayı tercih etti.

10.12.2020 09:06 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





