Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karateri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi. Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu ile yaz sonunda yeni bir aşka yelken açan Burcu Özberk ve sevgilisi 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdi. Kameraları fark eden ikili, ilişkileri hakkında konuşmamayı tercih etti.

10.12.2020 09:06 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:06
Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitiren çift, birlikteliklerini gözden uzak yaşıyor. İşte Burcu Özberk'in sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

Oyuncu Burcu Özberk, Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

Milliyet'in haberine göre; Burcu Özberk, geçtiğimiz yaz sonunda yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda objektiflere takıldı. İkili, 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirip, göl kenarında mola verdi.

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

Muhabirimizi fark edince şaşkınlık yaşayan çiftten oyuncunun, bu sırada Kazancıoğlu'nun köpeğini kontrol etmekte zorlandığı görüldü. 30 yaşındaki güzel ile sevgilisi, sorulara ise cevap vermeyerek, sessiz kalmayı tercih ettiler.

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi! 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirdiler...

OKAN YALABIK VE SEVGİLİSİ EZGİ AYVALI

42 yaşındaki Okan Yalabık'ın yaklaşık 3 yıldır Ezgi Ayvalı ile aşk yaşadığı öğrenildi.

DİĞER GALERİLER