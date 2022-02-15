Burcu Özberk sosyal medyayı ateşe verdi! Saçlarını savuşturan Burcu'ya bakın! Hırkasının düğmelerini açtı dantelli iç çamaşırıyla...
Burcu Özberk iddialı pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dantelli iç çamaşırının üzerine giydiği hırkasıyla kamera karşısına geçen Özberk, saçlarını savuşturarak verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük ilgi gösteren paylaşıma adeta yorum yağdı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
15.02.2022 18:10
- Son Güncelleme: 15.02.2022 18:41
Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.