Haberler Galeri Magazin Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile büyük bir uyum yakalayan ve kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk son dönemin en popüler oyuncularından biri. Şu sıralar rol aldığı dizisiyle büyük bir hayal kırıklığına uğrayan 31 yaşındaki oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Özellikle sosyal medyada sempatik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, kendisini 7 maddede anlattı. Ama ne anlatmak...

12.01.2021 16:22 - Son Güncelleme: 12.01.2021 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





