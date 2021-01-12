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Haberler Galeri Magazin Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile büyük bir uyum yakalayan ve kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk son dönemin en popüler oyuncularından biri. Şu sıralar rol aldığı dizisiyle büyük bir hayal kırıklığına uğrayan 31 yaşındaki oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Özellikle sosyal medyada sempatik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, kendisini 7 maddede anlattı. Ama ne anlatmak...

12.01.2021 16:22 - Son Güncelleme: 12.01.2021 16:45
Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Son olarak yer aldığı Afili Aşk dizisi ile adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Burcu Özberk'in kendiyle ilgili yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte merak edenler için Burcu'nun samimi açıklamaları...

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Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Posta'nın haberine göre; Burcu Özberk "Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem" diyerek kendisini 7 maddede anlattı.

Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Dürüst bir insanım. Sıcakkanlıyım. Biraz da patavatsızım. İçimdekini saklamam.

Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

Kin tutmam. Çabuk parlarım ama çabuk unuturum.

Burcu Özberk her şeyi bir bir açıkladı! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk'ten inciler...

İnatçıyım, asla pes etmem. İstediğimi alana kadar vazgeçmem.

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