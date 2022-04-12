Burcu Özberk hem tarzı hem dansıyla olay oldu! Düğmelerini açıp dekolte veren Burcu’yu gören bir daha baktı sosyal medyaya damga vurdu
Burcu Özberk hem tarzı hem dansıyla olay oldu! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özberk, dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Yırtmaçlı süper mini elbisesinin üzerine giydiği gömleğinin düğmelerini açarak dekolte veren ünlü oyuncu, hem tarzı hem de dansıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
12.04.2022 00:20 - Son Güncelleme: 12.04.2022 00:33
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Burcu Özberk, dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.