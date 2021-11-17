Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu'ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı
Burcu Özberk'in endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu'ya sosyal medyada yorum yağdı gören döndü bir daha baktı. 31 yaşındaki Burcu Özberk Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak 'Güneşlendim' notuyla fotoğraflar paylaşan Burcu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
17.11.2021 09:40
- Son Güncelleme: 17.11.2021 09:46
ENDAMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Burcu Özberk güneşlendi, endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu'ya yorum yağdı, gören döndü bir daha baktı...
Aşk Mantık İntikam'da İlhan Şen ile baş rolü paylaşan Burcu Özberk dizide'Esra' karakterine hayat veriyor.