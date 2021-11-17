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Haberler Magazin Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu'ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı

Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu'ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı

Burcu Özberk'in endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu'ya sosyal medyada yorum yağdı gören döndü bir daha baktı. 31 yaşındaki Burcu Özberk Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak 'Güneşlendim' notuyla fotoğraflar paylaşan Burcu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

17.11.2021 09:40 - Son Güncelleme: 17.11.2021 09:46
Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu’ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı

ENDAMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Burcu Özberk güneşlendi, endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu'ya yorum yağdı, gören döndü bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu’ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı

Aşk Mantık İntikam'da İlhan Şen ile baş rolü paylaşan Burcu Özberk dizide'Esra' karakterine hayat veriyor.

Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu’ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu’ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı

Güneş ışığında poz veren güzel yıldızın 'Güneşlendim' yazdığı fotoğrafları, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Burcu Özberk güneşlendi endamı ortalığı salladı! Güzelliğini konuşturan Burcu’ya yorum yağdı gören döndü bir daha baktı

AH BURCU AH!

Burcu Özberk'in göğüs dekolteli beyaz elbisesi sosyal medyada tepki çekmişti.

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