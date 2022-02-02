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Haberler Magazin Burcu Özberk göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Salına salına yürüyen Burcu hayranlarını heyecanlandırdı

Burcu Özberk göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Salına salına yürüyen Burcu hayranlarını heyecanlandırdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göbeğine kadar uzanan göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren ünlü oyuncu, salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına "02.02.2022 mi? 22.02.2022 bekleyin" notunu ekleyen Özberk, takipçilerini heyecanlandırdı. İşte ünlü oyuncu Burcu Özberk'in çok konuşulan o paylaşımı...

02.02.2022 23:32 - Son Güncelleme: 03.02.2022 00:08
Burcu Özberk göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Salına salına yürüyen Burcu hayranlarını heyecanlandırdı

Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Burcu Özberk göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Salına salına yürüyen Burcu hayranlarını heyecanlandırdı

Attığı her adımla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Özberk, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Salına salına yürüyen Burcu hayranlarını heyecanlandırdı

Göbeğine kadar uzanan göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren ünlü oyuncu, salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Salına salına yürüyen Burcu hayranlarını heyecanlandırdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Salına salına yürüyen Burcu hayranlarını heyecanlandırdı

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Özberk'e "Şahanesin", "Bu nasıl bir güzellik", "Bayılıyorum sana" yorumları yapıldı.

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