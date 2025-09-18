PODCAST CANLI YAYIN

Burcu Özberk fotoğraf ricasını kırmadı! Hayranı makyajsız çekilen o kareyi öyle bir notla paylaştı ki: Ortalık karıştı!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, makyajsız haliyle köpeğini gezdirirken bir hayranının fotoğraf çekme isteğini kırmadı. Ancak hayranının bu samimi fotoğrafı öyle bir notla paylaştı ki; sosyal medyada ortalık karıştı! Bir kesim oyuncunun doğal haline destek verirken, diğer kesim ise eleştirilerini dile getirdi. Bu olay, doğallık ve güzellik algısı üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"Güneşin Kızları" dizisiyle tanınan ve sonrasında birçok yapımda rol alan Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak bir hayranının paylaşımıyla gündeme geldi.

Burcu Özberk, makyajsız haliyle köpeğini gezdirirken hayranının fotoğraf çekme isteğini geri çevirmedi. Ancak, bu samimi an sosyal medyada beklenmedik bir tartışma yarattı.

Hayranının çektiği o kareyi, "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti." notuyla paylaşması, takipçileri ikiye böldü.

Bir kesim Burcu Özberk'in doğallığını ve içtenliğini överek ona destek verirken, diğer bir kesim ise bu paylaşımı eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları arasında doğallık ve güzellik algısına dair yeni bir tartışma başladı.

Burcu Özberk, daha önce de kendisine yapılan kilo eleştirilerine karşı duyarlılık göstermiş, bu tür ön yargılara karşı farkındalık mesajları vermişti. Bu son olay ise, oyuncunun doğallığı ve samimiyeti üzerine toplumda ne kadar farklı bakış açıları olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca Burcu Özberk'in hayranıyla verdiği pozun sosyal medyaya damga vurmasıyla ünlü isimlerin makyajsız halleri tekrar gündeme geldi. İşte ünlülerin doğal halleri...

Seda Bakan

Şebnem Ferah

Hülya Avşar

Bergüzar Korel

Ebru Gündeş

İzel

Afra Saraçoğlu

Ceyda Ateş

Hilal Altınbilek

Aslı Tandoğan

Serenay Sarıkaya