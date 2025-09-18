Burcu Özberk fotoğraf ricasını kırmadı! Hayranı makyajsız çekilen o kareyi öyle bir notla paylaştı ki: Ortalık karıştı!
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, makyajsız haliyle köpeğini gezdirirken bir hayranının fotoğraf çekme isteğini kırmadı. Ancak hayranının bu samimi fotoğrafı öyle bir notla paylaştı ki; sosyal medyada ortalık karıştı! Bir kesim oyuncunun doğal haline destek verirken, diğer kesim ise eleştirilerini dile getirdi. Bu olay, doğallık ve güzellik algısı üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.
