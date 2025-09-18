Burcu Özberk fotoğraf ricasını kırmadı! Hayranı makyajsız çekilen o kareyi öyle bir notla paylaştı ki: Ortalık karıştı!

Burcu Özberk, daha önce de kendisine yapılan kilo eleştirilerine karşı duyarlılık göstermiş, bu tür ön yargılara karşı farkındalık mesajları vermişti. Bu son olay ise, oyuncunun doğallığı ve samimiyeti üzerine toplumda ne kadar farklı bakış açıları olduğunu bir kez daha ortaya koydu.