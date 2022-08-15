Burcu Özberk en cesur haliyle paylaştı! Dekolteli siyah bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine topladı! İlk yorum Serkay Tütüncü’den...
Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol alan Burcu Özberk, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncuların başında gelen Özberk, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken fotoğraflara yenilerini ekledi. Havaların ısınmasıyla tatile çıkan ve yaz boyunca yaptığı bikinili paylaşımlarla çok konuşulan Özberk, bu kez dekolteli siyah mayosuyla pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun tatil paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Özberk'in formda vücudu da dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
15.08.2022 19:38 - Son Güncelleme: 15.08.2022 19:38
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle yaşayan Burcu Özberk, Güneşin Kızları'yla adını geniş kitlelere duyurdu.