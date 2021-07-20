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Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! “Tatilin ilk günü” dedi kayalıklarda poz verdi sosyal medya sallandı

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi. Derin dekolteli pembe elbisesi ile objektif karşısına geçen Özberk, kayalıklarda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımına büyük ilgi göstererek "Bu ne güzellik Burcu hanım", "Göz kamaştırıyorsun" yorumlarını yaptı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

20.07.2021 00:23 - Son Güncelleme: 20.07.2021 01:41
Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! “Tatilin ilk günü” dedi kayalıklarda poz verdi sosyal medya sallandı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi.

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Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! “Tatilin ilk günü” dedi kayalıklarda poz verdi sosyal medya sallandı

Burcu Özberk, derin dekolteli pembe elbisesi ile kayalıkta ve kumsalda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! “Tatilin ilk günü” dedi kayalıklarda poz verdi sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! “Tatilin ilk günü” dedi kayalıklarda poz verdi sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Bu ne güzellik Burcu hanım", "Göz kamaştırıyorsun" yorumları yapıldı.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! “Tatilin ilk günü” dedi kayalıklarda poz verdi sosyal medya sallandı

Öte yandan takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu Burcu Özberk'in estetiksiz hali tekrar gündeme geldi.