Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! “Tatilin ilk günü” dedi kayalıklarda poz verdi sosyal medya sallandı
Burcu Özberk derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi. Derin dekolteli pembe elbisesi ile objektif karşısına geçen Özberk, kayalıklarda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımına büyük ilgi göstererek "Bu ne güzellik Burcu hanım", "Göz kamaştırıyorsun" yorumlarını yaptı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
20.07.2021 00:23
- Son Güncelleme: 20.07.2021 01:41
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi.
Burcu Özberk, derin dekolteli pembe elbisesi ile kayalıkta ve kumsalda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Öte yandan takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu Burcu Özberk'in estetiksiz hali tekrar gündeme geldi.