Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Dekolteli pozlarıyla dikkat çekti İlhan Şen’in partneri en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti
Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Son günlerde Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaştığı İlhan Şen ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Özberk, bu kez deniz kenarında verdiği pozlarla çok konuşuldu. Göğüs dekolteli üstüyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, en doğan halini takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
30.12.2021 01:44
- Son Güncelleme: 30.12.2021 01:44
Aynı dizide başrolü paylaştığı İlhan Şen ile akşam yemeği sonrası kameralara takılan Burcu Özberk, aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.