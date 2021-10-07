Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İddialı pozlarını daha sonra Instagram sayfasına taşıyan Özberk, "Anlık. Storyde kalmadı" ifadelerini kullandı. Cesur paylaşımıyla dikkat çeken Burcu Özberk'in pozları kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. İddialı pozlarını peş peşe yayınlayan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

07.10.2021 21:44 - Son Güncelleme: 07.10.2021 22:31
Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Burcu Özberk, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

İddialı pozlarını daha sonra Instagram sayfasına taşıyan Özberk, "Anlık. Storyde kalmadı" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

SON DAKİKA