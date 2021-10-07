Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! İddialı pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu
Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İddialı pozlarını daha sonra Instagram sayfasına taşıyan Özberk, "Anlık. Storyde kalmadı" ifadelerini kullandı. Cesur paylaşımıyla dikkat çeken Burcu Özberk'in pozları kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. İddialı pozlarını peş peşe yayınlayan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
07.10.2021 21:44
- Son Güncelleme: 07.10.2021 22:31
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Burcu Özberk, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.