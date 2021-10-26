Burcu Özberk çift taraflı açtı gözler şaşı kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi sonrası İlhan Şen bakacağı yeri şaşırdı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk şu sıralar verdiği göğüs dekolteli pozlarla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmeyi başarıyor. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun seçimi bu kez hem göğüs hem de derin bacak dekolteli saten bir elbise oldu. Burcu Özberk, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.
26.10.2021 09:21
- Son Güncelleme: 26.10.2021 09:22
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide Ozan karakterini canlandıran İlhan Şen ile bir programa konuk olan güzel oyuncu dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.
Son olarak Aşk Mantık İntikam, dizisinde rol alan Burcu Özberk, canlandırdığı 'Esra' karakteriyle büyük beğeni topluyor.
Oyunculuğunun yanı sıra, güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Özberk, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ile güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.