Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı "Burcu'm göze geleceksin" 33'lük Burcu adeta şov yaptı
Dizisinin reytinglere yenik düşmesinin ardından soluğu tatil için İtalya'da alan 33 yaşında oyuncu Burcu Özberk, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Zaman zaman cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Burcu Özberk,bikinili pozlarını peş peşe paylaştı ortalık sallandı. Teknede güneş banyosu yaptığı anları paylan Özberk'e binlerce beğeni ve yorum geldi.
07.07.2023 10:32 - Son Güncelleme: 07.07.2023 10:32