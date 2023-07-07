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Haberler Magazin Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı "Burcu'm göze geleceksin" 33'lük Burcu adeta şov yaptı

Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı "Burcu'm göze geleceksin" 33'lük Burcu adeta şov yaptı

Dizisinin reytinglere yenik düşmesinin ardından soluğu tatil için İtalya'da alan 33 yaşında oyuncu Burcu Özberk, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Zaman zaman cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Burcu Özberk,bikinili pozlarını peş peşe paylaştı ortalık sallandı. Teknede güneş banyosu yaptığı anları paylan Özberk'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

07.07.2023 10:32 - Son Güncelleme: 07.07.2023 10:32
Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı Burcu’m göze geleceksin 33’lük Burcu adeta şov yaptı

Burcu Özberk'ten sosyal medyayı sallayan pozlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı Burcu’m göze geleceksin 33’lük Burcu adeta şov yaptı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı Burcu’m göze geleceksin 33’lük Burcu adeta şov yaptı

Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem olan Özberk, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı Burcu’m göze geleceksin 33’lük Burcu adeta şov yaptı

Şu sıralar tatilde olan Burcu Özberk, tekneden bikinili pozlarını paylaştı.

Burcu Özberk bikinisiyle sere serpe uzandı güneş banyosu yaptı Burcu’m göze geleceksin 33’lük Burcu adeta şov yaptı

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