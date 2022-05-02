Burcu Özberk bikinisiyle sahili turladı! Islak saçları ve en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Burcu’nun paylaşımı olay!
Burcu Özberk bikinisiyle sahili turladı! Dizisi final yapar yapmaz soluğu Bali'de alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, deniz kenarında bikinisi ile yürüyüş yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Özberk'in paylaşımı çok konuşuldu. İşte Özberk'in o paylaşımı...
02.05.2022 19:06 - Son Güncelleme: 02.05.2022 19:27
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de almıştı.
Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Burcu Özberk'in paylaşımı, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.