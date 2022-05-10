Burcu Özberk bikinisiyle öyle pozlar verdi ki yer yerinden oynadı! Elini korkak alıştırmadı art arda paylaştı! Boylu boyunca uzanıp...
Burcu Özberk bikinisiyle öyle pozlar verdi ki yer yerinden oynadı! Başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan Burcu Özberk, soluğu Bali'de aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, burada gezdiği yerleri ve verdiği iddialı pozları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Özellikle bikinili pozlarıyla çok konuşulan Özberk, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yeşil bikinisi ile boylu boyunca uzanarak verdiği pozları art arda paylaştı. O paylaşım sosyal medyaya damga vururken binlerce yorum geldi. İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan tatil pozları...
10.05.2022 19:20 - Son Güncelleme: 10.05.2022 19:20
Son olarak final yapan 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, sosyal medya dizisi biter bitmez soluğu tatilde aldı.
Tatil için Bali'ye giden Burcu Özberk, burada gezdiği yerleri ve verdiği iddialı pozları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Burcu Özberk'in paylaşımı bir yandan beğeni yağmuruna tutulurken bir yandan da fazla iddialı bulunarak eleştirildi.