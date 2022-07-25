Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu

Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu

Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinisini giyinip sere serpe şezlonguna uzandı. Ancak tüm hazırlığını yapan Özberk, hayal kırıklığı yaşadı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, cesur haliyle de dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

25.07.2022 18:13 - Son Güncelleme: 25.07.2022 18:19
Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, başrolünü üstlendiği yapımın final yapmasının ardından soluğu Bali'de almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu

Bali'de uzun bir süre tatil yaptıktan sonra yurda dönen Özberk, Türkiye'de de tatiline hız kesmeden devam etmişti.

Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu

Ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında tatil pozlarını yayınlamayı da ihmal etmemişti.

Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, dikkat çeken o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu

Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinisini giyinip sere serpe şezlonguna uzandı.

SON DAKİKA