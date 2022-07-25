Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! En cesur haliyle paylaşan Burcu gündem oldu
Burcu Özberk bikinisini giyip şezlonguna uzandı ancak işler istediği gibi gitmedi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinisini giyinip sere serpe şezlonguna uzandı. Ancak tüm hazırlığını yapan Özberk, hayal kırıklığı yaşadı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, cesur haliyle de dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
25.07.2022 18:13 - Son Güncelleme: 25.07.2022 18:19
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, başrolünü üstlendiği yapımın final yapmasının ardından soluğu Bali'de almıştı.