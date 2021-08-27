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Haberler Magazin Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Sıcak' diyen 31 yaşındaki Burcu'yu gören dönüp bir daha baktı yorum yağdı

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Sıcak' diyen 31 yaşındaki Burcu'yu gören dönüp bir daha baktı yorum yağdı

Burcu Özberk bikinili paylaştı sosyal medya yıkıldı! 31 yaşındaki Burcu'nun 'sıcak' pozunu gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum yağdı... 12 Aralık 1989 tarhinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

27.08.2021 16:22 - Son Güncelleme: 27.08.2021 16:27
Burcu Özberk bikinili paylaştı sosyal medya yıkıldı! 31 yaşındaki Burcu’nun ’sıcak’ pozunu gören dönüp bir daha baktı yorum yağdı

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Sıcak' diyen 31 yaşındaki Burcu'yu gören dönüp bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk bikinili paylaştı sosyal medya yıkıldı! 31 yaşındaki Burcu’nun ’sıcak’ pozunu gören dönüp bir daha baktı yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk paylaşımları ile dikakt çekmeye devam ediyor.

Burcu Özberk bikinili paylaştı sosyal medya yıkıldı! 31 yaşındaki Burcu’nun ’sıcak’ pozunu gören dönüp bir daha baktı yorum yağdı

Tatil paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Burcu Özberk bikinili pozuyla sosyal medya gündeminde.

Burcu Özberk bikinili paylaştı sosyal medya yıkıldı! 31 yaşındaki Burcu’nun ’sıcak’ pozunu gören dönüp bir daha baktı yorum yağdı

Instagram hesabından son olarak bu karesini yayınlayan Burcu Özberk' fotoğrafın altına, Bu sıcak havalarda ihtiyacım olan yer' notunu düştü. Ünlü oyuncuya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Sıcak’ diyen 31 yaşındaki Burcu’yu gören dönüp bir daha baktı yorum yağdı

ÜNLÜLER TATİLDE

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