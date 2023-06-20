Burcu Özberk bikinili paylaştı sosyal medya sallandı "Yine dünyayı yakıyorsunuz Burcu Hanım" 33'lük Burcu Özberk...
Dizisinin reytinglere yenik düşmesinin ardından soluğu tatil için İtalya'da alan 33 yaşında oyuncu Burcu Özberk, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Zaman zaman cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Burcu Özberk, tatil için gittiği İtalya'dan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı ortalık sallandı. Özberk'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum gelirken Özberk de yeni projesi için kolları sıvadı.
20.06.2023 16:49 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:49
Dizisi reytinglere yenik düşünce tatil için İtalya'ya giden Burcu Özberk, bikinili paylaşımlarıyla olay yarattı.