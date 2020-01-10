Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a dudak uçuklatan jest! Aşkı için bunu da yaptı...

Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenmeye hazırlanan Burcu Kıratlı'dan pahalı jest geldi. Bir küs bir barışık çift önceki gün Vadi İstanbul'da görüntülendi. Eylül 2019'da boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopamayan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtladı. Reklam filminde oynayacağını doğrulayan Akçıl, proje hakkında ise ser verip sır vermezken BMW X3 model cip alan Burcu Kıratlı'nın yeni aracının plakası dikkat çekti. İşte uzun süredir ekranlardan uzak kalan 30 yaşındaki oyuncu Burcu Kıratlı'nın yeni aracı BMW X3 model cip ve fiyatı...

10.01.2020 09:41 - Son Güncelleme: 10.01.2020 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





