Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a dudak uçuklatan jest! Aşkı için bunu da yaptı...
Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenmeye hazırlanan Burcu Kıratlı'dan pahalı jest geldi. Bir küs bir barışık çift önceki gün Vadi İstanbul'da görüntülendi. Eylül 2019'da boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopamayan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtladı. Reklam filminde oynayacağını doğrulayan Akçıl, proje hakkında ise ser verip sır vermezken BMW X3 model cip alan Burcu Kıratlı'nın yeni aracının plakası dikkat çekti. İşte uzun süredir ekranlardan uzak kalan 30 yaşındaki oyuncu Burcu Kıratlı'nın yeni aracı BMW X3 model cip ve fiyatı...
10.01.2020 09:41
- Son Güncelleme: 10.01.2020 09:41
Sinan Akçıl'la ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan 30 yaşındaki Burcu Kıratlı'nın jesti, "Aşkı için bunu da yaptı." dedirtti. Yeni araç alan Burcu Kıratlı plakasıyla dikkat çekti. İşte Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl'a pahalı jesti...
EMRAH'IN SÜRPRİZ YATIRIMI!
Emrah Erdoğan, rahat yolculuk yapmak ve ailesiyle gözlerden uzak kalmak için deniz uçağı satın alıyor. Sanatçı, 3 milyon dolar değerindeki 16 kişilik uçak için işlemlere başladı.
Müzik ve sinemadan kazandıklarını ticarete yatıran Emrah Erdoğan, bu kez sürpriz bir yatırımla gündemde. Ünlü şarkıcı, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi.
AMERİKA'DAN GETİRTİYOR
Bunun için uzun zamandır araştırma yaptığı öğrenilen Emrah'ın sonunda bir karara vardığı ve beğendiği uçağın Amerika'dan getirtilmesi için talimat verdiği öğrenildi.
16 kişilik deniz uçağının değeri ise 3 milyon dolar yani yaklaşık 17 milyon lira.