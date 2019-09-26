Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı! Sinan Akçıl böyle duyurdu: Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptıkları paylaşımla barıştıklarının sinyalini vermişti. 9 ay önce evlenen Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti, evlendikten kısa bir süre sonra boşanma iddialarıyla gündeme gelmeye başlamış ve 20 gün önce tek celsede boşanmışlardı. 20 gün süren boşanma sürecinin ardından Sinan Akçıl, Burcu Kıralı ile barıştığını, "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz... Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" sözleriyle ilan etti...

26.09.2019 13:41 - Son Güncelleme: 26.09.2019 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





