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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı! Sinan Akçıl böyle duyurdu: Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptıkları paylaşımla barıştıklarının sinyalini vermişti. 9 ay önce evlenen Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti, evlendikten kısa bir süre sonra boşanma iddialarıyla gündeme gelmeye başlamış ve 20 gün önce tek celsede boşanmışlardı. 20 gün süren boşanma sürecinin ardından Sinan Akçıl, Burcu Kıralı ile barıştığını, "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz... Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" sözleriyle ilan etti...

26.09.2019 13:41 - Son Güncelleme: 26.09.2019 13:51
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı! Sinan Akçıl böyle duyurdu: Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım!

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şaşırtan hamle! 9 ay önce evlenen çift, evliliklerindeki krizi aşamayarak 20 gün önce boşanan Burcu Kıralı - Sinan Akçıl çifti barıştı.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı! Sinan Akçıl böyle duyurdu: Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım!

"BURCU HAYATTAKİ EN DEĞERLİ VARLIK BENİM İÇİN!"

Bir magazin programına konuşan Sinan Akçıl, "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz... Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı! Sinan Akçıl böyle duyurdu: Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım!

ESKİ EŞLERDEN EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM

Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler dün aynı dakikalarda sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Burcu Kıratlı'nın Instagram paylaşımı...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı! Sinan Akçıl böyle duyurdu: Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım!

Sinan Akçıl'ın Milat paylaşımı...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı! Sinan Akçıl böyle duyurdu: Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım!

Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 9 ay önce dünyaevine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.

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