Burcu Kıratlı evlendikten sonra bakın ne yaptı! Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? (Ünlülerin memleketleri)

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evliliği magazin dünyasına bomba gibi düştü. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın düğün fotoğrafları olay yarattı. Fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kıratlı'dan flaş bir hamle geldi. Burcu Kıratlı Instagram hesabında soyadını Akçıl olarak değiştirdi. Peki Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

3 Ocak 2019 Perşembe, 22:59:24 Güncelleme: 00:04:12
Burcu Kıratlı evlendikten sonra bakın ne yaptı? Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? (Ünlülerin memleketleri)

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a dünyaevine Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çifti magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Burcu Kıratlı evlendikten sonra bakın ne yaptı? Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? (Ünlülerin memleketleri)

31 Aralık'ta imza atan çiftin nikah törenine yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.

Burcu Kıratlı evlendikten sonra bakın ne yaptı? Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? (Ünlülerin memleketleri)

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın düğün fotoğrafları da sosyal medyayı salladı.

Burcu Kıratlı evlendikten sonra bakın ne yaptı! Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? (Ünlülerin memleketleri)

Burcu Kıratlı'nın evlilik sonrası sosyal medya hesabında soyadını 'Akçıl' olarak değiştirmesi dikkat çekti.

Burcu Kıratlı evlendikten sonra bakın ne yaptı? Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? (Ünlülerin memleketleri)

Peki Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? İşte ünlülerin bilinmeyen memleketleri...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ünlü kadın güreşçi Toni Storm'dan radikal karar
Ünlü kadın güreşçi Toni Storm'dan radikal karar