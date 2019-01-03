Burcu Kıratlı evlendikten sonra bakın ne yaptı! Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? (Ünlülerin memleketleri)

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evliliği magazin dünyasına bomba gibi düştü. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın düğün fotoğrafları olay yarattı. Fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kıratlı'dan flaş bir hamle geldi. Burcu Kıratlı Instagram hesabında soyadını Akçıl olarak değiştirdi. Peki Burcu Kıratlı nereli? Sinan Akçıl nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

3 Ocak 2019 Perşembe, 22:59:24 Güncelleme: 00:04:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





