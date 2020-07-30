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Burcu Kıratlı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti! Dal gibi Sinan yok artık...

Geçirdiği estetik operasyonları, şarkıları ve çakınlığı ile tanınan Sinan Akçıl, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile plajda objektife takılan 28 yaşındaki Sinan Akçıl, kilolu haliyle şaşırttı. Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan Sinan Akçıl'ı görenler başta tanımakta zorlandı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Kıratlı'nın doğum günü kutlamasıyla gündeme gelen Sinan Akçıl'ı görenler, 'O eski halinden eser yok şimdi' yorumunda bulundu. İşte Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın tatil fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

30.07.2020 13:06 - Son Güncelleme: 30.07.2020 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





