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Burcu Kıratlı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti! Dal gibi Sinan yok artık...

Geçirdiği estetik operasyonları, şarkıları ve çakınlığı ile tanınan Sinan Akçıl, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile plajda objektife takılan 28 yaşındaki Sinan Akçıl, kilolu haliyle şaşırttı. Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan Sinan Akçıl'ı görenler başta tanımakta zorlandı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Kıratlı'nın doğum günü kutlamasıyla gündeme gelen Sinan Akçıl'ı görenler, 'O eski halinden eser yok şimdi' yorumunda bulundu. İşte Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın tatil fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

30.07.2020 13:06 - Son Güncelleme: 30.07.2020 13:48
Burcu Kıralı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti! Dal gibi Sinan yok artık...

2 yıl öncesine kadar fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren Sinan Akçıl'ın o halinden eser kalmadı. Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan ünlü şarkıcı, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile bir Beach'te objektife takılan Akçıl, kilolu haliyle şaşırttı. Akçıl ve Kıratlı'ya hayranları büyük ilgi gösterdi. Onları kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren Sinan Akçıl ve Kıratlı günün kalanını ise köpekleriyle birlikte localarında geçirdi.

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Burcu Kıralı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti! Dal gibi Sinan yok artık...

Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi? İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

Burcu Kıralı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti! Dal gibi Sinan yok artık...

SERENAY SARIKAYA

Burcu Kıralı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti! Dal gibi Sinan yok artık...
Burcu Kıralı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti! Dal gibi Sinan yok artık...
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