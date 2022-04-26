RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı

Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı

Burcu Esmersoy'un spor tarzı olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son yaptığı paylaşımla gündem oldu. Derin karın ve göğüs dekolteli bir eşofman takımıyla kamera karşısına geçen Esmersoy'un fit hali görenleri şaşkına çevirirken ünlü oyuncunun takımının fiyatı dudak uçuklattı. Öte yandan Burcu Esmersoy, yaptığı paylaşımın ardından oyuncu Demet Özdemir ile kıyaslandı ve sosyal medya ikiye bölündü. İşte detaylar...

26.04.2022 18:53 - Son Güncelleme: 26.04.2022 18:57
Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı

Ünlü sunucu, derin karın ve göğüs dekolteli eşofman takımıyla verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı

FİYATI ÇOK KONUŞULDU
Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma yorum ve beğeni yağarken ünlü sunucunun takımının fiyatı dudak uçuklattı.

Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı

Esmersoy'un giydiği eşofman üstünün 1600 TL altının ise 1500 TL olduğu öğrenildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, eşofmanın fiyatı hakkında yorumda bulundu.

SON DAKİKA