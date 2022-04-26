Burcu Esmersoy’un spor tarzı olay oldu! Derin dekoltesinin fiyatı dudak uçuklattı! O halleri Demet Özdemir ile kıyaslandı
Burcu Esmersoy'un spor tarzı olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son yaptığı paylaşımla gündem oldu. Derin karın ve göğüs dekolteli bir eşofman takımıyla kamera karşısına geçen Esmersoy'un fit hali görenleri şaşkına çevirirken ünlü oyuncunun takımının fiyatı dudak uçuklattı. Öte yandan Burcu Esmersoy, yaptığı paylaşımın ardından oyuncu Demet Özdemir ile kıyaslandı ve sosyal medya ikiye bölündü. İşte detaylar...
26.04.2022 18:53 - Son Güncelleme: 26.04.2022 18:57
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.