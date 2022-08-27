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Haberler Magazin Burcu Esmersoy'un duş aldığı kareleri paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le...

Burcu Esmersoy'un duş aldığı kareleri paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Nazım Akmandil ile sezonun son turuna çıktı. 15 yaş küçük sevgilisi Göcek'te tekneyle gezen Esmersoy, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü sunucunun paylaştığı duş pozları ise sosyal medyayı salladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Esmersoy'u gören bir daha baktı. İşte Burcu Esmersoy'un gündem olan o pozları...

takvim.com.tr
27.08.2022 23:18 - Son Güncelleme: 27.08.2022 23:27
Burcu Esmersoy’un duş aldığı kareleri paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le...

Yaz boyunca deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile sezonun son turuna çıktı.

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Burcu Esmersoy’un duş aldığı kareleri paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le...

Göcek'te tekneyle gezen Esmersoy, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Burcu Esmersoy’un duş aldığı kareleri paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, teknede verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Esmersoy’un duş aldığı kareleri paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le...

Ünlü sunucunun paylaştığı duş pozları ise sosyal medyayı salladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Esmersoy'u gören bir daha baktı.

Burcu Esmersoy’un duş aldığı kareleri paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le...

Fit haliyle dikkat çeken Esmersoy'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı.

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